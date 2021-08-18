На Камчатке извлекли из озера всех погибших при крушении Ми-8

На Камчатке завершилась операция по подъему тел погибших в авиакатастрофе с Ми-8, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба камчатского главка МЧС, водолазы несколько дней проводили поднятие тел погибших со дна Курильского озера, найденных в фюзеляже затонувшего воздушного судна.

В общей сложности из воды извлекли восемь погибших.

Благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты из воды тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере, – сообщил губернатор Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Теперь спасателям предстоит извлечь из воды воздушное судно, для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии.

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12 августа стало известно, что вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек были спасены уже через несколько минут после происшествия. Все они доставлены в краевую столицу. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Правоохранительные органы расследуют дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

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