Назначен новый гендиректор ФК "Астана"

Назначенный два с половиной месяца назад генеральным директором футбольного клуба "Астана" Давид Лория покинул пост, сообщает zakon.kz.

Решением учредителя футбольного клуба "Астана" - Фонда поддержки индустрии туризма и спорта - эту должность занял казахстанский функционер Тастанбек Кутжатович Есентаев. пресс-служба ФК "Астана"

Тастанбек Есентаев в последнее время руководил национальным научно-практическим центром физкультуры Минобразования и науки Казахстана.

Генеральным директором ФК "Астана" Давид Лория был назначен 4 июня.