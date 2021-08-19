Учителя смогут выбирать учебники для школьников

Учителя смогут самостоятельно выбирать учебники, по которым будут заниматься школьники, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Речь идет об альтернативных учебниках для обучающихся с 1 по 11 классы. Мы считаем, что важно обеспечить возможность самим педагогам выбирать учебники, которые, на их взгляд, являются наиболее эффективными. На сегодняшний день у нас есть единые учебники, они одинаковы для гимназий, лицеев, общеобразовательных школ, но без учета профиля. Эта норма решит данную задачу, в том числе позволит делать заказы с учетом потребности самих педагогов, - сообщил глава МОН на Республиканской августовской конференции педагогов.

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Он подчеркнул, что учебники по истории Казахстана и всемирной истории останутся едиными для всех школ.

Напомним, с 1 сентября все школьники и студенты колледжей и вузов вернутся к традиционному формату обучения. Во всех организациях образования будут приняты санитарно-эпидемиологические меры - ежедневная термометрия, проветривание, кварцевание и дезинфекция.

Тамила Языкова, Нур-Султан