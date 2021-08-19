Первый матч за выход в группу - "Шахтер" уступил "Маккаби", хотя вел в счете

В Нур-Султане состоялся матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором карагандинский "Шахтер" принял "Маккаби" из Тель-Авива, сообщает zakon.kz.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу израильтян, передает Sports.kz.

На старте второго тайма "горняки" прессинговали, однако их хватило на несколько минут и инициативой снова завладели соперники. Но вратарь казахстанцев Шацкий умело отбивал все мячи.

А на 73-й минуте Идрис Умаев сумел открыть счет, выведя карагандинцев вперед. Но гости буквально тут же не только отыграли этот мяч, но и забили победный, причем всего за две минуты. Сначала на 75-й отличился Матан Хозез, а затем на 77-й Эден Шамир.

2:1 - сильнее "Маккаби".



Ответная игра команд пройдет в Тель-Авиве 26 августа.



"Шахтер" (Караганда, Казахстан) - "Маккаби" (Тель-Авив, Казахстан) - 1:2 (0:0)

Голы: Умаев 73 (1:0), Рикан 75 (1:1), Шамир 77 (1:2).