Талибы убили родственника журналиста Deutsche Welle в Афганистане

На западе Афганистана боевики "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) убили близкого родственника журналиста телерадиокомпании Deutsche Welle (DW). Еще одного родственника ранили, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Об этом сообщает DW на своем сайте.

По информации издания, талибы искали журналиста, который в то время уже находился в Германии. Террористы смогли найти двоих родственников, один из них тяжело ранен.

Остальные близкие журналиста успели в последний момент спастись и скрываются от боевиков в данный момент. Гендиректор компании Петер Лимбург осудил случившееся и призвал правительство Германии к "решительным действиям".

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Убийство родственника одного из наших сотрудников "Талибаном" показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время, - сказал Лимбург.

В письме утверждается, что сотрудникам, которые хотят покинуть страну, грозят "преследования, аресты, пытки и смерть". Среди подписавшихся — Die Zeit, Der Spiegel, "Репортеры без границ", Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung и другие издания.

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Ранее Комитет защиты журналистов Афганистана заявил, что жизни сотрудников местных СМИ находятся под угрозой.