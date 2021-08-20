На месяц частично перекроют улицу в Алматы

Часть улицы Шагабутдинова в Алматы закроют для автотранспорта с 21 августа по 20 сентября, передает zakon.kz.

С 21 августа по 20 сентября 2021 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Шагабутдинова от улицы Карасай батыра до улицы Кабанбай батыра. Вводимые ограничения необходимы для проведения реконструкции магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента, - рассказали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как уточняется, местным жителям горячая вода в здания будет подаваться по временной схеме.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда названного участка, - обратились к горожанам в компании.