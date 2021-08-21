600 верующих задержали в московской мечети

Адвокат Лидия Аносова сообщила о том, что правоохранительные органы задержали для проверки документов 600 человек в мечети в Котельниках, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По моей информации, было задержано порядка 600 человек. Их задержали в мечети в Котельниках, а сейчас доставили в автозаках в ОВД "Люберецкое". У них проверяют документы, пока ничего не инкриминируют, - сказала адвокат.

Аносова подчеркнула, что с задержанными обращаются корректно, соблюдая их права. Адвокатам разрешили передать подзащитным воду.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области сообщили, что проверяют информацию о задержаниях.