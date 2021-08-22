Бабушка отказалась от внучки-беглянки в Алматы

В полицию 15-летняя девочка попала из-за того, что не оплатила поездку из Тараза в Алматы, передает zakon.kz.

21 августа 2021 года в отдел полиции Алатауского района обратился водитель такси, сообщив о том, что из Тараза привез несовершеннолетнюю девочку, которая не оплатила проезд. В ходе проведенных мероприятий была установлена бабушка подростка и вызвана в отдел полиции. Бабушка пояснила, что родители ребенка находятся в разводе, и она является ее опекуном, - рассказал начальник УП Алатауского района Ильяс Омирсериков в Facebook.

Как уточняется, подросток ушел из дома 16 августа, однако никто не заявлял о ее пропаже.

Также бабушка отказывалась забирать внучку домой, так как ранее она уже неоднократно уходила из дома. Начальником отдела полиции Алатауского района полковником полиции Кеншинбаевым К.Ж. лично проведена беседа с опекуном и подростком. В связи с отказом законного представителя забирать ребенка домой, девочка была помещена в Центр для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Алматы, - резюмировал Омирсериков.

В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о лишении родительских прав на ребенка.