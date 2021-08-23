Лукашенко призвал страны ОДКБ выработать общую позицию по Афганистану

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возможным провести совместное заседание ОДКБ и ШОС по афганской проблеме. Об этом он заявил в понедельник во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, передает zakon.kz.

Он также призвал страны ОДКБ оперативно выработать общую позицию в связи ситуацией в Афганистане, сообщает агентство БелТА.

Давайте будем искренними, пока эта позиция выражается в "давайте посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать". Это неправильно. Мы, конечно, будем смотреть, что будет дальше: так жизнь распоряжается и складывается, - сказал Лукашенко. - Нам надо четко понимать, что, исходя из той информации, тех фактов, которые были приведены здесь, нам надо выработать эту общую позицию и не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будет поздно.

По его словам, странам ОДКБ надо выработать общую позицию.

Надо отбросить всякие формальности и к саммиту в Душанбе (запланирован на середину сентября. - прим ТАСС) подготовить эту общую позицию, – сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, Беларусь не была так глубоко погружена в афганские события, как Таджикистан или Россия.

Мы никого не запрещали, в том числе и "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран), не поддерживали в силу того, что не так были вовлечены в афганские события. Но что я постоянно вспоминаю, это выступления на заседаниях ОДКБ президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона. Он все время нам напоминал о том, что Афганистан - это опасная точка на карте, и приводил конкретные факты, – обратил внимание глава государства.

Белорусский лидер отметил, что таджикский лидер оказался прав.

Поэтому нам надо реагировать. Реагировать и стараться не перебирать, потому что мы не знаем, как будут развиваться события. Но на всякий случай на границе Таджикистана, читай ОДКБ, с Афганистаном, давайте признаем, что мы опоздали. Поэтому надо наверстывать упущенное, – подчеркнул президент Белоруссии.

Он указал на то, что из-за ситуации в Афганистане к мигрантам из Сирии, Ирака, Ливии добавились люди из Афганистана.

Проблема беженцев и мигрантов. Есть разные оценки их возможного количества в первой волне. Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди из Афганистана, - сказал президент. - Они уже добавились. Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас.

Лидеры государств ОДКБ в понедельник принимают участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности. Сессия проходит в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Решение о ее проведении было принято на фоне последних событий в Афганистане. В повестке встречи - вопросы обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ в контексте событий в Афганистане. Лидеры стран также обсуждают эффективное совместное реагирование на возможные трансграничные вызовы и угрозы.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики "Талибана" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани, сложил с себя полномочия главы государства и покинул страну.