Сильно похудевшая МакSим заново учится ходить

Изменившуюся после болезни певицу МакSсим сняли на видео. На кадрах видно, что артистка сильно похудела и заново учится ходить, сообщает zakon.kz.

Запись появилась в Telegram-канале Baza.

Восстановление дается непросто: МакSим весит чуть больше 30 кг, организм заново учится обычным вещам. Из-за потери мышечной массы звезда учится снова ходить. Речь о возвращении на сцену пока не идет.

МакSсим (Марина Абросимова) провела в реанимации полтора месяца и сейчас восстанавливается после тяжелейшей болезни. Пока неизвестно, сможет ли исполнительница снова петь.

15 июня Марину Максимову госпитализировали с тяжелой пневмонией. Затем певица впала в кому, ее перевели на ЭКМО. Начался септический шок. Марина смогла побороть болезнь.