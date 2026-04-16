Баян Алагузова заполучила легендарный камзол из культового фильма "Қыз Жібек"

Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова стала обладательницей уникального артефакта из истории отечественного кинематографа – легендарного розового камзола главной героини фильма "Қыз Жібек", передает Zakon.kz.

Об этом 16 апреля 2026 года стало известно из Instagram-аккаунта Алагузовой. По ее словам, бесценный подарок, возраст которого превышает полвека, принадлежал исполнительнице главной роли Меруерт Утекешевой.

Примерив раритет, Баян Максаткызы призналась, что "Қыз Жібек" – ее самый любимый фильм. Получение костюма, в котором на экране блистала Меруерт Утекешева, она назвала моментом счастья.

"Это не просто вещь, я буду беречь ее до конца своей жизни. Потому что это настоящий камзол Меруерт Утекешевой из фильма "Қыз Жібек", которому уже 50 лет. Это ручная работа Гульфайрус Исмаиловой, посмотрите. И все это досталось мне, я настолько счастлива, что оказывается мы были одного размера с Меруерт Утекешевой", – рассказала Баян Алагузова.

Обладание столь значимым предметом культурного наследия уже вдохновило продюсера на новые творческие планы. Баян Алагузова объявила, что следующий конкурс "Қазақ аруы" будет посвящен образу Қыз Жібек.

Ранее Баян Алагузова рассказала, что приобрела модный дизайнерский шапан за 660 тыс. тенге.