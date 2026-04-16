#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова заполучила легендарный камзол из культового фильма "Қыз Жібек"

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова стала обладательницей уникального артефакта из истории отечественного кинематографа – легендарного розового камзола главной героини фильма "Қыз Жібек", передает Zakon.kz.

Об этом 16 апреля 2026 года стало известно из Instagram-аккаунта Алагузовой. По ее словам, бесценный подарок, возраст которого превышает полвека, принадлежал исполнительнице главной роли Меруерт Утекешевой.

Примерив раритет, Баян Максаткызы призналась, что "Қыз Жібек" – ее самый любимый фильм. Получение костюма, в котором на экране блистала Меруерт Утекешева, она назвала моментом счастья.

"Это не просто вещь, я буду беречь ее до конца своей жизни. Потому что это настоящий камзол Меруерт Утекешевой из фильма "Қыз Жібек", которому уже 50 лет. Это ручная работа Гульфайрус Исмаиловой, посмотрите. И все это досталось мне, я настолько счастлива, что оказывается мы были одного размера с Меруерт Утекешевой", – рассказала Баян Алагузова.

Обладание столь значимым предметом культурного наследия уже вдохновило продюсера на новые творческие планы. Баян Алагузова объявила, что следующий конкурс "Қазақ аруы" будет посвящен образу Қыз Жібек.

Ранее Баян Алагузова рассказала, что приобрела модный дизайнерский шапан за 660 тыс. тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: