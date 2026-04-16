Культура и шоу-бизнес

Галкин показал, с кем Пугачёва отметила 77-летие

юморист Максим Галкин, эстрадная певица Алла Пугачёва, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 18:00 Фото: Instagram/maxgalkinru
Накануне, 15 апреля 2026 года, известный российский юморист Максим Галкин опубликовал фотографию со дня рождения своей супруги – эстрадной певицы Аллы Пугачёвой. Ей исполнилось 77 лет, сообщает Zakon.kz.

На день рождения Примадонны в Лимасол (Кипр) прилетели Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, а также внук Никита Пресняков.

Позднее супруг именинницы поделился снимком, который трогательно подписал: "Семья в сборе". На фото – Пугачёва в окружении самых родных и близких ей людей.

Публикация 49-летнего юмориста вызвала шквал восторженных комментариев. Поклонники звездной семьи еще раз поздравили Аллу Борисовну с личным праздником. Некоторые из них заметили, что на фото не хватает внуков Дени и Клавдии:

  • "Круто".
  • "Королева".
  • "Дени не хватает".
  • "Красивые, счастливые, любимые".
  • "Прекрасная семья! Клавочки не хватает".
  • "Семейные ценности здорового человека".
  • "Самое прекрасное – когда родня вся вместе".
  • "Аллочка, спасибо вам за ваше творчество! И вам, дорогой Максим!"
  • "Обожаем всех вас! Будьте здоровы! С днем рождения, Алла Борисовна".
  • "С днем рождения, дорогая Алла Борисовна! Миллион оттенков счастья вам".
  • "Прекрасная Алла, с днем рождения! Спасибо за то, что вы есть! Будьте здоровы!"
  • "С днем рождения, дорогая Алла Борисовна! Здоровья и удачи вам и всей вашей семье".
  • "Чудесные! С именинницей! Света, счастья, здоровья и такого же тепла всей вашей прекрасной семье".
  • "Ай, какая роскошная виновница торжества! С днем рождения нашу путеводную звезду, свети дальше! Любим бесконечно и навсегда".
  • "Какие все классные. Аллочка Борисовна все красивее и моложе, детки стильные и красивые. С днем рождения лучшую певицу всех времен и народов".
  • "Какие все красивые! Вся жизнь прошла под песни Аллы Борисовны! Наполняли смыслом, до сих пор слушаю некоторые – как откровение! Счастья вам и здоровья!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 18:00
Каникулы в Нью-Йорке: Максим Галкин поделился фото с 12-летней дочерью

О том, как Максим Галкин и Филипп Киркоров поздравили Аллу Пугачёву с 77-летием, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Читайте также
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый американец назвал бой, ради которого вернулся бы в UFC
18:39, Сегодня
Топовый американец назвал бой, ради которого вернулся бы в UFC
Казахстан и Узбекистан определили финалиста ЧМ-2026 по таеквондо
18:17, Сегодня
Казахстан и Узбекистан определили финалиста ЧМ-2026 по таеквондо
Илия Топурия сделал жёсткое заявление в адрес Ислама Махачева
17:50, Сегодня
Илия Топурия сделал жёсткое заявление в адрес Ислама Махачева
Стал известен призовой фонд "Ролан Гаррос" 2026 года
17:29, Сегодня
Стал известен призовой фонд "Ролан Гаррос" 2026 года
