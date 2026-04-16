Галкин показал, с кем Пугачёва отметила 77-летие

Накануне, 15 апреля 2026 года, известный российский юморист Максим Галкин опубликовал фотографию со дня рождения своей супруги – эстрадной певицы Аллы Пугачёвой. Ей исполнилось 77 лет, сообщает Zakon.kz.

На день рождения Примадонны в Лимасол (Кипр) прилетели Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, а также внук Никита Пресняков.

Позднее супруг именинницы поделился снимком, который трогательно подписал: "Семья в сборе". На фото – Пугачёва в окружении самых родных и близких ей людей.

Публикация 49-летнего юмориста вызвала шквал восторженных комментариев. Поклонники звездной семьи еще раз поздравили Аллу Борисовну с личным праздником. Некоторые из них заметили, что на фото не хватает внуков Дени и Клавдии:

"Круто".

"Королева".

"Дени не хватает".

"Красивые, счастливые, любимые".

"Прекрасная семья! Клавочки не хватает".

"Семейные ценности здорового человека".

"Самое прекрасное – когда родня вся вместе".

"Аллочка, спасибо вам за ваше творчество! И вам, дорогой Максим!"

"Обожаем всех вас! Будьте здоровы! С днем рождения, Алла Борисовна".

"С днем рождения, дорогая Алла Борисовна! Миллион оттенков счастья вам".

"Прекрасная Алла, с днем рождения! Спасибо за то, что вы есть! Будьте здоровы!"

"С днем рождения, дорогая Алла Борисовна! Здоровья и удачи вам и всей вашей семье".

"Чудесные! С именинницей! Света, счастья, здоровья и такого же тепла всей вашей прекрасной семье".

"Ай, какая роскошная виновница торжества! С днем рождения нашу путеводную звезду, свети дальше! Любим бесконечно и навсегда".

"Какие все классные. Аллочка Борисовна все красивее и моложе, детки стильные и красивые. С днем рождения лучшую певицу всех времен и народов".

"Какие все красивые! Вся жизнь прошла под песни Аллы Борисовны! Наполняли смыслом, до сих пор слушаю некоторые – как откровение! Счастья вам и здоровья!"

