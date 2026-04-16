Казахстанский блогер засветился рядом с Зендеей на мировом форуме

Казахстанский видеограф и популярный тревел-блогер Дастан Мухамедрахим продолжает покорять мировую медиаарену. На своей странице в Instagram он сообщил об участии в престижном международном форуме социальной сети Threads в качестве специального гостя, передает Zakon.kz.

В рамках форума, ставшего площадкой для крупнейших инфлюенсеров планеты, Дастан Мухамедрахим встретился с генеральным директором Instagram Адамом Моссери.

В списке почетных гостей мероприятия значились такие мировые звезды, как американская актриса Зендея и известный тревел-инфлюенсер Джошуа Платильеро, более известный под псевдонимом Mega American, чья аудитория превышает 7,5 млн подписчиков.

Делясь впечатлениями от поездки, Дастан отметил, что приглашение на событие такого уровня стало для него большой честью и открыло двери для сотрудничества в мировом масштабе.

"Мне выпала возможность стать специальным гостем на форуме Threads, где собираются мировые звезды. Сейчас нам уже поступают предложения глобального уровня, и совсем скоро я поделюсь хорошими новостями", – заинтриговал своих поклонников Дастан.

Добавим, что это не единственный международный успех казахстанца в текущем сезоне. Ранее Мухамедрахим сообщил о получении приглашения на церемонию WIBA Awards, которая пройдет 22 мая во Франции в рамках Каннского кинофестиваля.

Примечательно, что в официальном письме организаторы премии назвали его "лучшим тревел-блогером в мире", что еще раз подтверждает высокий авторитет казахстанского контент-мейкера на зарубежном рынке.

