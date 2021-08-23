Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к ринг-герлз

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (ММА) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступил против ринг-герлз на турнирах по единоборствам, сообщает zakon.kz.

Его слова приводит Чемпионат.com.

32-летний россиянин дал понять, что ринг-герлз не будет на турнире памяти его отца — Абдулманапа Нурмагомедова. Боец заявил, что считает девушек, показывающих таблички с номерами раундов, бесполезными.

Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте. В истории было много неправильных моментов. Мы зачем читаем историю? Чтобы в будущем не совершать ошибки тех, кто был до нас. Исторически они ненужные люди, это лично мое мнение. Дана Уайт — это Дана Уайт, Камил — это Камил. Я же не хожу к вам со своими законами. И вы к нам не ходите. Хабиб Нурмагомедов

В октябре 2020 года Нурмагомедов заявил, что завершает выступления в спорте. Информацию об этом он озвучил, выступая с речью после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби, где он защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, в том числе - 13 в рамках UFC.