Женщины с малолетними детьми закладывали наркотики в ВКО

Полицейскими Восточно-Казахстанской области проведена очередная спецоперация по пресечению незаконного оборота наркотических веществ, сообщает zakon.kz.

На этот раз в поле зрения правоохранителей попала группа женщин-закладчиц из города Петропавловск в возрасте 18 и 25 лет, которые, проживая на съемных квартирах, занимались сбытом психотропных веществ, именуемых "скорость" и "меф", через тайники-закладки посредством мессенджера "Телеграм".

Причем одна из закладчиц, которая является матерью-одиночкой и воспитывает двоих несовершеннолетних детей 8 и 6 лет, еще в июне этого года приехала в город для налаживания сбыта наркотиков. Спустя некоторое время к ней приехала сестра и тоже подключилась к этой схеме.

Во время обысков у закладчиц было изъято около 700 грамм синтетики, то есть более 2000 разовых доз, цена которых на "черном рынке" превышает 11 млн тенге.

В настоящее время они обе привлекаются к уголовной ответственности, одна из них взята под стражу. Малолетние дети переданы близким родственникам.

Общий вес изъятых запрещенных синтетических наркотиков составил около 700 грамм. В отношении подозреваемых ведется досудебное расследование по ст. 296 и 297 УК РК, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы, - отметил заместитель начальника Департамента полиции Талгат Шаяхметов.