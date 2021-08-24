Талибы создадут совет из 12 человек для управления Афганистаном

Лидеры террористического движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном, передает zakon.kz.

Как сообщает РБК, об этом изданию Foreign Policy сообщил источник журнала. Талибы планируют включить в совет влиятельных членов группировки, а также членов предыдущего правительства и лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда.

Тремя наиболее влиятельными людьми в совете станут:

мулла Абдул Гани Барадар, глава политического офиса "Талибана" в Дохе;

глава военной комиссии "Талибана" мулла Моулави Якуб, сын основателя движения муллы Омара;

Халиль аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани".

Ранее сообщалось, что "Талибан" начал осаду последнего неподконтрольного района Афганистана.

Читайте также: Талибы дали 4 часа на капитуляцию членам сопротивления в Панджшерском ущелье