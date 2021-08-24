Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25 августа, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами. Лишь на северо-востоке, востоке с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-востоке в горных районах - град, на севере - туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, при грозе ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области в горных районах ожидается гроза, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Акмолинской области ожидается гроза, днем на западе и востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-востоке Атырауской области, днем в горных районах Туркестанской области, на севере, северо-западе Костанайской области ожидается гроза, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем на юго-востоке области - ветер 15-20 м/с.

На западе Карагандинской области ожидается гроза, на севере, востоке, западе области усиление ветра 15-20 м/с. На западе, северо-западе Мангистауской области, днем на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.

Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Костанайской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской области, на юго-западе, северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.