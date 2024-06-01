Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам

Сегодня, 1 июня 2024 года, Министерство обороны Казахстана разослало важное обращение к гражданам страны, сообщает Zakon.kz.

Из официальной информации следует, что с 3 по 6 июня текущего года в связи с началом нового периода обучения будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК.

"В этой связи просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации". Пресс-служба Минобороны РК

В оборонном ведомстве уточнили, что во время тренировок личный состав совершит переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнит практические учебно-боевые задачи.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Вместе с тем в ходе тренировок будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также навыки командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Ранее с подобным обращением Минобороны Казахстана выступало 11 марта 2024 года.