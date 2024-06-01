Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам

Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 10:12 Фото: пресс-служба Минобороны РК
Сегодня, 1 июня 2024 года, Министерство обороны Казахстана разослало важное обращение к гражданам страны, сообщает Zakon.kz.

Из официальной информации следует, что с 3 по 6 июня текущего года в связи с началом нового периода обучения будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК.

"В этой связи просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации".Пресс-служба Минобороны РК

В оборонном ведомстве уточнили, что во время тренировок личный состав совершит переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнит практические учебно-боевые задачи.

Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 10:12

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 10:12

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Вместе с тем в ходе тренировок будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также навыки командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 10:12

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Ранее с подобным обращением Минобороны Казахстана выступало 11 марта 2024 года.

Читайте также

мать и ребенок
На что больше всего обращают внимание казахстанцы при воспитании детей
Названо официальное количество детей, проживающих в Казахстане
Названо официальное количество детей, проживающих в Казахстане
Динара Халдарова
МО РК Казахстан 2024 год Тренировки Учения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
разрушения при землетрясении
"Небоскребы кренились на 45 градусов": рассказ очевидца землетрясения в 9 баллов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: