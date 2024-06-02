Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам

В Алматы 2 июня ожидается гроза и сильный ветер. Департамент по чрезвычайным ситуациям мегаполиса сделал заявление, сообщает Zakon.kz.

"Департамент по ЧС города Алматы, на основании штормового предупреждения "Казгидромет", информирует о том, что сегодня, 2 июня, в городе Алматы ожидается гроза, при грозе порывистый ветер достигнет 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

При этом ДЧС дал свои рекомендации о том, что делать при грозе:

Если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров

Если вы на улице, помните, в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям эл.передач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Ранее сообщалось, что дожди и грозы прогнозируют на большей части Казахстана на 3 июня.