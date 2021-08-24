Душили и угрожали: двух таксистов обвиняют в изнасиловании женщины в ЗКО

26-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, передает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".

По словам потерпевшей, она заказала такси, но на заказ приехали двое мужчин. Ничего не подозревая, она села в машину. По пути водитель изменил маршрут и выехал за город в район Птицефабрики, где они вдвоем с пассажиром, применяя насилие, совершили с ней половой акт. При этом душили и угрожали ей, - сообщили в ДП ЗКО.

Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 120 УК РК "Изнасилование".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые - двое уральцев 26 и 28 лет. По делу был назначен ряд экспертиз. Как известно, проведение геномной экспертизы занимает продолжительное время. В настоящее время результаты получены, доказательная база имеется, на основании чего подозреваемые арестованы и водворены в изолятор временного содержания, - сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.

Инцидент произошел 8 августа.

Между тем в ряде СМИ прошла недостоверная информация, что подозреваемых отпустили, и якобы они проходят свидетелями, но это не так, досудебное расследование было начато, сбор доказательной базы проводился, – отметил Бельгибеков.