Цены на съемное жилье в Алматы резко взлетели

Первыми на резкий скачок цен пожаловались студенты. Говорят, арендодатели пересмотрели стоимость квартир буквально перед новым учебным годом, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Квадратные метры подорожали в среднем на 30%. Однушки - за 150 тыс. в месяц, двушки - за 200. Таковы новые реалии рынка аренды в Алматы, - говорится в сообщении.

Студенты утверждают, что жилье не могут найти уже неделю. По их словам, теперь снять квартиру в центре или рядом с университетом за приемлемую сумму практически невозможно. А в общежитиях предпочтение зачастую отдают младшекурсникам.

Хорошая - минимально 200 тысяч, даже 250. Это двушки. И найти тоже тяжело. Цена очень дорогая, и эта квартира даже не соответствует: мебель не полностью. И даже условия - очень старая квартира. Есть в низких районах - Ташкентская. Там цена нормальная, просто для транспорта очень тяжело, - рассказал Амзе Нурмухасан.

Абитуриенты и учащиеся первых курсов сейчас тоже в активном поиске съемных квартир. Идти в общежития хотят не все:

– В последний раз, когда я смотрела, они стоили около 170 тысяч. Вот так вот, то есть дорого относительно, потому что я студент. – В общежитие сами не хотите? – Нет, не хочу. – Почему? – Надо прививаться. Я не хочу прививаться.

Сезонный фактор, инфляция, отсутствие регулирования цен на аренду жилья. Такие причины происходящего называют риелторы. К примеру, эта однушка в престижном жилом комплексе стоит 250 тыс. в месяц.

Если вы найдете убитую квартиру, частично меблированную за 120-130 тыс., – это будет супервыгодное предложение. Расположение подальше от центра: в лучшем случае, если за 100 тысяч вы найдете, то хорошо. Идет большой наплыв студентов. Соответственно, родители подыскивают квартиры для своих детей. Они ищут съемное жилье, чтобы было расположено недалеко от учебного заведения, - отметила специалист по недвижимости Дина Килибасова.

Цены на съемное жилье, скорее всего, уже не упадут, говорят специалисты. В Алматы спрос часто выше предложения. В городе много приезжих. Прогнозы риелторов неутешительны. Они не исключают, что аренда квадратных метров подорожает еще. Примерно на 30%.