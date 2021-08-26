Как долго алматинцам приходится ждать скорую

За неделю снизилось количество вызовов скорой в Алматы. Сейчас их около 6,5 тыс. за сутки, вместо прежних 7 тыс., сообщает zakon.kz.

Но и эту цифру трудно назвать незначительной. По сравнению с началом года горожане набирают "103" в два раза чаще, передает КТК.

Число бригад выросло после начала пандемии и к пациентам приезжают в течение часа в зависимости от категории срочности. Если речь об угрозе жизни, то медики прибывают в течение 10 минут. Задержки происходят в основном в часы пик.

Читайте также: Медики в Алматы работают с удвоенной нагрузкой

Пациентов с подозрением на коронавирус или пневмонию госпитализируют не всех. В приоритете – люди с высокой температурой, одышкой и сопутствующими заболеваниями.





Наши пациенты делятся на четыре категории: это легкие, среднетяжелые, среднетяжелые с сопутствующими заболеваниями и тяжелые. Среднетяжелых с сопутствующими заболеваниями и тяжелых пациентов чаще всего мы доставляем в инфекционные стационары. Легкую степень и среднетяжелые без сопутствующих заболеваний – такие пациенты подлежат амбулаторному лечению под наблюдением участкового врача и мобильной бригады. зам. директора по медицинской части службы скорой медицинской помощи города Алматы Андрей Ложкин

Читайте также: Как на самом деле лечат больных коронавирусом, рассказала алматинский врач