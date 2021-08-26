Кого не облагают сборами на привлечение иностранной рабочей силы

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления Правительства РК, которым вносятся изменения в постановление от 2018 года "Об установлении ставок сбора за выдачу и (или) продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан", сообщает zakon.kz.
В частности, устанавливаются следующие ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан:
до 90 календарных дней – 12-кратный размер МРП;
до 180 календарных дней – 24-кратный размер МРП;
до 270 календарных дней – 36-кратный размер МРП;
до 365 календарных дней – 48-кратный размер МРП.
1 МРП в настоящее время составляет 2917 тенге.
При этом вносится поправка, что не являются плательщиками сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан лица, привлекающие иностранную рабочую силу, в случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан о занятости населения и в области миграции населения.
Как поясняется, она принимается с целью уточнения о том, что ставки сборов не распространяются на определенные законодательством РК категории лиц.
Согласно закону о занятости населения квотирование на привлечение иностранной рабочей силы не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства:
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 сентября.
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