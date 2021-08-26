Новые штаммы коронавируса связаны с вакцинацией - новый фейк в Казнете

В социальных сетях казахстанцы распространяют теорию о том, что новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 появляются из-за вакцинации, сообщает zakon.kz.

Автор сообщения отмечает, патоген, "подстраиваясь" под иммунитет привитого человека, мутирует и обретает все более смертоносные свойства.

Исследования на эту тему cуществуют, однако в них рассматривается возможность мутации вирусов в результате массовой вакцинации в целом, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

Стоит отметить, что на сегодняшний день нет подтверждений тому, что вакцинация против КВИ может привести к возникновению новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Кроме того, новые штаммы (альфа, бета, гамма, дельта, эта, йота, каппа и лямбда) были обнаружены еще до того, как в мире стартовала массовая прививочная кампания.

Один из наиболее агрессивных на сегодняшний день вариантов – дельта, к примеру, был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Вакцинировать население Кахастана начали лишь в феврале 2021 года.

Утверждения о том, что причина появления новых вариантов SARS-CoV-2 - массовая вакцинация, неверны. Все известные варианты вируса были обнаружены до начала прививочной кампании, - уточнили эксперты