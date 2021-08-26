Движение по республиканской трассе ограничили из-за взрывов в воинской части

Дорожное движение на дороге республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" на 476 км ограничено, сообщает zakon.kz.

Причиной стали взрывы и последующий пожар в воинской части 28349 МО РК в поселке Жанатурмыс Байзакского района.

Воинская часть находится примерно в трехстах метрах от ж/д направления "Тараз-Алматы". Вдоль железной дороги расположены объекты сервиса "Тау Дос" и "Отрар".

В данный момент движение для всех видов автотранспорта закрыто со стороны города Тараз - на 505 км и со стороны поселка Акшолақ - на 474 км (поворот на Жибек жолы), движение осуществляется через автодорогу местного значения "Тараз-Сарыкемер". пресс-служба МИИР РК

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