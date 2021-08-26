Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Тараза и близлежащих к взрывам сел, передает zakon.kz.

Работа по ликвидации последствий пожара продолжается. Активно работают спасатели, военнослужащие, врачи и все привлеченные лица. К сожалению, число пострадавших растет. Но ситуация в целом контролируется. Просьба к жителям Тараза и сел сохранять спокойствие и осторожность, - написал Глава государства в Twitter.

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Как уточняется, большинство из пострадавших получили легкие травмы, двое - тяжелые травмы.

Ранее сообщалось о том, что в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло шесть взрывов.

По сигналу тревоги был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.

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Жители Жамбылской области после взрыва решили самостоятельно эвакуироваться. Затем было принято решение об эвакуации людей из близлежащих домов.

Перекрыты автодороги "Алматы-Тараз" тремя экипажа ДПС области, "Тараз-Алматы" - пятью экипажами.

Также о ситуации высказался Президент Казахстана.

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