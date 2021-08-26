Число пострадавших во время взрывов в Жамбылской области выросло до 60

Продолжает расти количество пострадавших во время взрыва на складе в военной части в Жамбылской области, передает zakon.kz.
До 60 выросло чисто пострадавших, 11 - военнослужащие, - сообщили в акимате.
О состоянии пострадавших почти ничего неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло шесть взрывов.
По сигналу тревоги был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.
Жители Жамбылской области после взрыва решили самостоятельно эвакуироваться. Затем было принято решение об эвакуации людей из близлежащих домов.
Перекрыты автодороги "Алматы-Тараз" тремя экипажа ДПС области, "Тараз-Алматы" - пятью экипажами.
Также о ситуации высказался Президент Казахстана.
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