Около 1200 человек эвакуированы в Жамбылской области

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано оцепление и патрулирование эвакуированных населенных пунктов, передает zakon.kz.

По поручению министра внутренних дел, в работах по эвакуации жителей и обеспечения общественного порядка задействовано 300 полицейских и 47 автоэкипажей Департамента полиции Жамбылской области, а также 520 военнослужащих Национальной гвардии. Временно перекрыты дороги к месту происшествия, в том числе автодороги и железная дорога сообщением Тараз-Алматы, - написала пресс-служба МВД РК в Instagram.

Как уточняется, на данный момент в школы Тараза эвакуированы около 1200 человек - жителей сел Кайнар, Ботамойнак, Жибек Жолы и станции Ушбулак Байзакского района.

По факту возгорания на воинском складе в Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 462 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих).

Ранее сообщалось о том, что в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло шесть взрывов.

По сигналу тревоги был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.

Жители Жамбылской области после взрыва решили самостоятельно эвакуироваться. Затем было принято решение об эвакуации людей из близлежащих домов.

Перекрыты автодороги "Алматы-Тараз" тремя экипажа ДПС области, "Тараз-Алматы" - пятью экипажами. Также стало известно, что в связи со сложившейся ситуацией ряд поездов могут задержать.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Тараза и близлежащих к взрывам сел.