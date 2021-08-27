На военной базе в Жамбылской области хранились инженерные боеприпасы. Об этом сообщил министр обороны Нурлан Ермекбаев, сообщает zakon.kz.

Необходимо ответить, что там хранились только инженерные боеприпасы. Часть из них была вывезена два года назад. Инженерные боеприпасы отличаются тем, что при взрыве не разлетаются на большие расстояния. Самые опасные боеприпасы на этой базе находились в небольшом количестве, - сказал министр обороны Нурлан Ермекбаев

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Тараза и близлежащих к взрывам сел.