В Туркестанской области продлен карантин

Главный государственный санитарный врач Туркестанской области 27 августа подписал постановление о продлении карантина и ограничительных мер на территории региона, передает zakon.kz.

Согласно документу, в целях предупреждения распространения заболеваемости COVID-19 и заболевания вирусной пневмонии продлены карантинные меры ограничительных мероприятий на территории Туркестанской области до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Так, с 27 августа для участников проекта "Ashyq" в выходные дни будет разрешена деятельность социально-экономических объектов, участвующих в данном проекте, при наличии у сотрудников и посетителей "зеленого статуса" (наличие ПЦР-теста с вакцинацией или отрицательным результатом).

Участникам проекта, получившим статус "Лидеры Ashyq", предоставляется возможность на следующие льготы:

в "красной" зоне работать по условиям "желтой" зоны;

в "желтой" зоне работают по условиям "зеленой"зоны;

Участники проекта "зеленой" и "темно-красной" зон, могут продлить режим работы на 2 часа, а также возможна увеличение заполняемости объектов на 15%.

При вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, организациям разрешено увеличить заполняемость объекта на 20%.

Будут запрещены проведения массовых мероприятий (праздничных, развлекательных культурно-массовых мероприятий, конференций, семинаров, праздничных корпоративов и т.д.), семейных мероприятий (свадьбы, юбилеи, беташар, кыз узату, кудалык, кокпар) и иные массовые мероприятия, в том числе по месту жительства (на дому).

Горожане должны строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции 1,5-2 м использованию антисептиков при посещении общественных мест (помещений, предприятий, организации, рынков, торговых объектов, общественного транспорта и т.д.) и объектов, разрешенных к деятельности, также при нахождении общественных местах, расположенных на открытом воздухе (за исключением занятий спортом на открытом воздухе и детей до 5 лет).

Лицам старше 65 лет следует ограничить выход на улицу без крайней необходимости.

Рекомендовано соблюдать режим ношения масок в городском общественном транспорте и пользоваться санитайзерами с кожным антисептиком в транспорте.

Кроме того, будет увеличено количество общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы) на линиях в час пик, установлен равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном транспорте. Увеличат частоту обработки общественного транспорта с помощью дезинфицирующих средств.

В местах скопления большого количества людей (парки, скверы, детские игровые площадки, подъезды и лестничные площадки многоквартирных домов) усилят меры ежедневной обработки с применением дезинфицирующих средств, в том числе автобусные остановки, общественный транспорт, обработку проводить.

В микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, своевременный вывоз мусора,

чистку, мытье и дезинфекцию контейнеров для мусора, содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров, - сказано в документе.

Деятельность объектов допускается только с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований усилением дезинфекционного режима.

Кроме того, будут созданы мониторинговые группы для обеспечения лекарственными средствами и установления предельной цены по Туркестанской области.

Все объекты должны осуществлять свою деятельность в соответствии с алгоритмами деятельности утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан", - заключили в постановлении.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.