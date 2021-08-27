Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Джо Байдену

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту США Джо Байдену в связи с кончиной военнослужащих в результате теракта в аэропорту Кабула, передает zakon.kz.

От имени народа Казахстана я выражаю наши искренние соболезнования президенту Байдену и американскому народу в связи с многочисленными жертвами и ранениями среди военнослужащих США в результате террористической атаки в международном аэропорту Кабула. Я верю, что Соединенные Штаты достойно завершат одну из самых сложных эвакуационных воздушных операций в истории. Казахстан по-прежнему привержен объединению усилий со всеми основными международными партнерами в борьбе с терроризмом, - написал глава государства в Twitter.

Накануне, 26 августа, в аэропорту Кабула произошел теракт. По последним данным, погибли 110 человек. В их числе есть американские военнослужащие, а также граждане Афганистана.