Дания снимет все коронавирусные ограничения с 10 сентября

Дания снимет все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, с 10 сентября, передает zakon.kz.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление здравоохранения страны.
Карантинные ограничения снимаются, заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хеуникетак, так как распространение вируса находится под контролем, а среди жителей рекордно высокие показатели вакцинации.
В королевстве одни из самых высоких показателей по вакцинации от коронавируса в мире: четверо из пяти датчан в возрасте от 12 лет и старше полностью привиты. Поэтому правительство больше не относит коронавирус к "критичному для общества заболеванию".
Как отметил министр здравоохранения Дании, если ситуация с коронавирусом ухудшится, то придется снова ввести ограничения.
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