Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

В Казахстане в шести регионах 28 августа объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды, сообщает zakon.kz.

По данным Казгидромета, в Западно-Казахстанской области днем ветер северный, северо-восточный, на юго-западе области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, ветер и сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области - гроза, ветер с порывами.

В Северном Казахстане ожидаются дождь, туман, гроза, шквал, град и ветер.

В Алматинской области - кратковременный дождь, гроза, ветер, град.

В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.