Сильвио Берлускони госпитализирован

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони с четверга находится в больнице в Милане, сообщает zakon.kz.

Самочувствие 84-летнего политика удовлетворительное, пишет агентство Rai News.

Он проходит обследование в больнице Сан-Раффаэле, чтобы определить, как восстановился после перенесенного ранее заболевания коронавирусом. Сотрудники Берлускони, возглавляющего партию "Вперед, Италия", пояснили, что речь идет о "необходимом углубленном медицинском обследовании".

Это не первая госпитализация Берлускони. Он находился в больнице в феврале и марте 2021 года. Из-за госпитализации экс-премьер Италии пропустил судебное заседание по делу, фигурантом которого он является. Берлускони и еще 28 человек проходят обвиняемыми по делу о коррупции и лжесвидетельствовании. Отмечается, что в список подозреваемых политика внесла римская прокуратура, которая сочла подозрительным вердикт Госсовета Италии, который занимается вопросами охраны законности в области управления.