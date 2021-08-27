В Нур-Султане смягчили карантин

И.о. главного государственного санитарного врача города Нур-Султан подписала новое постановление об ограничительных мерах в столице, сообщает zakon.kz.

Сохраняется запрет на проведение всех массовых мероприятий и на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена либо запрещена.

Администрации города поручается обеспечить реализацию проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства в соответствии с критериями для "красной" зоны.

Общественный транспорт теперь будет работать и по субботам.

В срок до 1 сентября 2021 года организовать проведение профилактических прививок вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

С 30 августа текущего года продлить время (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте "Ashyq" с 22:00 до 00:00 часов, лидеров проекта "Ashyq" - с 00:00 до 2:00 часов;

Постановление вступает в силу с 00:00 28 августа 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь