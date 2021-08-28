Темиржан Даулет обеспечил Казахстану третью медаль на Паралимпиаде

Казахстанский дзюдоист Темиржан Даулет обеспечил Казахстану третью медаль Паралимпиады-2020 в Токио, передает zakon.kz.

Он вышел в финал в соревнованиях по дзюдо и гарантировал себе как минимум серебро, - пишет Telegram-канал "Спорт Шредингера".

В финале, который состоится после 13:00, соперником казахстанского спортсмена будет Фируз Саидов из Узбекистана.

Накануне взял "серебро" в парадзюдо Ануар Сариев (до 60 кг). Также в копилке страны есть "золото" благодаря пауэрлифтеру Давиду Дегтяреву.