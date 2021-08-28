ТОП-10 лучших университетов в стране возглавил Жетысуский университет

Второй год подряд Альянс студентов Казахстана составляет рейтинг вузов путем проведения социологического опроса. По его итогам Жетысуский университет имени И. Жансугурова занял первое место в рейтинге, сообщает zakon.kz.

В опросе приняли участие 25 176 студентов, магистрантов, докторантов и выпускников вуза. Это составляет 5% от общего количества обучающихся в стране. ⠀

Опрос проводился онлайн (через Google Forms) на казахском и русском языках, а ответы были обработаны с использованием программы SPSS for Windows 23.0. Исследование проводилось в июнь-июле.

Для прохождения анкетирования респондентам необходимо было авторизоваться через Google аккаунт и электронную почту, это предотвратило накрутку и ложные ответы.

По результатам опроса был подготовлен аналитический доклад и направлен вузам и министерствам. Ответы респондентов не будут передаваться третьим лицам и сохранят свою конфиденциальность! ⠀

Целью рейтинга являлась оценка высшего образования глазами самих студентов, магистрантов, докторантов и выпускников, получение всесторонней информации и профориентация абитуриентов, развитие образования в стране и разработка рекомендаций.

Опрос состоял из 17 вопросов, из которых 11 напрямую повлияли на рейтинг. Это: качество образования, материально-техническая база, коррупция, общежитие, открытость и прозрачность руководства и т.д.

Голосовавшие в основном отмечали удобства нового общежития, рассчитанного на 288 мест. В здании, помимо комнат для проживания, имеются своя столовая, прачечная, библиотека. Общежитие соответствует трехзвездочной гостинице, что очень важно именно для того, чтобы казахстанские университеты, в том числе Жетысуский государственный университет, были признаны по мировым стандартам.

В нашем университете есть все - от качественного образования до комфортного общежития. Наряду с учебой у нас есть возможность вести здоровый образ жизнь, - поделилась студентка 3 курса ЖУ Аяужан Болат.

На сегодняшний день в общей сложности насчитывается около 6000 тысяч студентов. Из них 1200 студентов 1 курса.

В 2021-2022 учебном году в Жетысуский университет имени И. Жансугурова поступил 231 обладатель гранта. В целом, университет готовит специалистов по 117 образовательным программам. В бакалавриате - 53, магистратуре - 54, докторантуре - 10 различных специальностей. Также при университете есть колледж, военная кафедра.

Студенты, не достигшие 18 лет, освобождены от вакцинации. Всем сотрудникам и студентам вход в учебное заведение строго через программу Ashyq. По введенным санитарно-эпидемиологическим требованиям предусмотрены санитайзеры, коврики, термометры, кварцевые аппараты в аудиториях и общежитиях университета.

Занятия будут проводиться с заполняемостью аудитории не более 50% обучающихся с соблюдением социальной дистанции в 1,5-2 метра. Во время 20-минутных перерывов между парами будет проводиться влажная уборка помещения.

Учебный процесс будет проходить в смешанном формате.