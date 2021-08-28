Ученые случайно открыли самый северный остров на Земле

Глава исследовательского центра Арктической станции в Гренландии Мортен Раш сообщил об открытии самого северного острова на планете, передает zakon.kz.

Он расположен в окрестностях Гренландии, сообщается на сайте Университета Копенгагена.

По словам исследователя Мортена Раша, ранее группа экспедиторов проводила исследования северной части Гренландии для сбора новых образцов. В ходе работы ученые обнаружили остров, который был ранее им неизвестен. Его размеры очень маленькие, они не превышают тридцати метров.

Изначально в июле 2021 года группа ученых отправлялась работать в район острова Оодаак, известного с 1978 года, — он считался самым северным в мире. Однако в последующие годы остров пропал, и ученые не могли его найти. Этим летом специалисты высадились на участке и предположили, что побывали на Оодааке. Однако позже они сверили координаты на базе и выяснили, что новый участок находится на 780 метров северо-западнее Оодаака.

Исследователи назвали открытую землю Qeqertaq Avannarleq, что на гренландском означает "самый северный остров".

О судьбе острова Оодаак при этом ничего не сообщается - не исключено, что он исчез под поверхностью воды.