Три чашки кофе в сутки снижают риск смерти от инсульта - ученые

Употребление до трех чашек кофе в день снижает риск инсульта и развития смертельных сердечных заболеваний, сообщает zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые Университета Земмельвейс в Венгрии. Результаты их исследования опубликовал портал Medical News.

По словам автора статьи, профессора Центра сердца и сосудов Университета Земмельвейс в Венгрии Юдита Симона, среди людей, выпивающих по три чашки кофе в день, риск смерти от инфаркта ниже на 21%, от других сердечно-сосудистых заболеваний – на 17%, по остальным причинам – на 12%.

В эксперименте приняли участие 468 тысяч человек без признаков сердечных заболеваний в возрасте около 56 лет. Испытуемых разделили на три группы. В них были те, кто не пьет кофе вообще, те, кто пьет по три чашки в день и те, кто пьет кофе гораздо чаще. Анализы добровольцев изучались в течение последних 15 лет. Оптимистические показатели представителей второй группы перепроверили при помощи МРТ и подтвердили теорию профессора.