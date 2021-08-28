Прощай, лето - погода в Казахстане на 29 августа

Лето прощается с нами, и воскресенье 29 августа в Казахстане будет дождливым, сообщает zakon.kz.

Непогода охватит большую часть территории республики, передает РГП "Казгидромет".

29 августа на севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Гроза. Туман, возможны град и шквал. Ветер 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане гроза, град.

29-31 августа на большей части Алматинской области ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Алматы дождь, ночью 15-17 градусов, днем 24-26.

Гроза ожидается и в Карагандинской области. Ветер западный с переходом на юго-восточный, днем на западе и севере области порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 35 градусов. Чрезвычайную пожарную опасность объявили на юго-западе.

На востоке Костанайской области - гроза, град. На севере ночью туман. Ветер северный на востоке, юго-востоке 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная безопасность.

29 августа в Кызылординской области ветер северный до 15-20 метров в секунду. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью дождь. На юго-западе области ожидаются гроза, град, днем шквал. Ветер северо-восточный, днем порывы 23 метра в секунду.