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Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая

гроза, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 16:34 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды в Казахстане на понедельник, 27 мая, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, на большей части Казахстана пройдут осадки, сильный дождь ожидается на севере и востоке страны, в последнем также возможен снег.

"На большей части РК ночью пройдут осадки, на востоке – сильные осадки (дождь, снег), на северо-востоке страны – сильные дожди. Лишь на юге под влиянием антициклона будет ясная погода, без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, гроза, на севере – град, в центре – шквал, на юго-востоке в ночные часы – туман".  РГП "Казгидромет"

Ночью на западе Акмолинской, Карагандинской, на севере Улытауской, Северо-Казахстанской областей, на поверхности почвы на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются заморозки 1-2 градуса.

На юге Костанайской, западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, в центре Абайской области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге Абайской, на востоке Жетысуской, в пустынных районах Туркестанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В мегаполисах страны в ближайшие дни прогнозируют дождь, град, шквал.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
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