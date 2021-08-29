Канадка на год лишилась чувства голода после инсульта

Молодая канадка, поступившая в больницу, на год полностью лишилась чувства голода, сообщает zakon.kz.

Беременную женщину привезли в больницу с параличом правой стороны. Выяснилось, что у нее был ишемический инсульт, пишет научный журнал Neurocase.

Почти через две недели женщине стало лучше, в связи с чем было принято решение выписать ее. Пациентка продолжала лечиться дома, состояние становилось все лучше, но она жаловалась на слабость. Спустя шесть месяцев после инсульта женщина заметила, что она все это время не испытывает чувство голода, в связи с чем неосознанно пропускает приемы пищи.

Врачи провели обследование и выяснили, что даже при недостатке калорий канадка не чувствовала никаких физиологических сигналов о том, что ей пора поесть. Причиной такого симптома стало повреждение участка мозга, отвечающего за обработку вкусовых сигналов, аппетит и энергетический баланс. Ученые отметили, что это первый в мире зафиксированный случай.

Женщина начала вновь испытывать чувство голода лишь спустя 15 месяцев после инсульта. За указанный период она похудела на десять килограммов.

При инсульте в головном мозге резко нарушается кровообращение, что может привести к повреждению его отдельных частей. В результате страдают связанные с ними функции. Например, поражение лобных и височных долей левого полушария вызывает нарушения речи. Кроме того, инсульт часто становится причиной паралича конечностей или всего тела целиком.