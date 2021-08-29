Минобороны возьмет шефство над детьми погибших в Жамбылской области

Заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов посетил лечебные учреждения города Тараза. Он ознакомился с состоянием находящихся на стационарном лечении, сообщает zakon.kz.

По его словам, рабочей группой Министерства обороны проводится необходимая работа с семьями погибших.

Им в том числе разъясняется порядок получения установленных законодательством выплат и льгот. Кроме того, Мухамеджан Таласов отметил, что никто из пострадавших не останется без внимания.

Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее решить вопросы с выплатой полагающихся компенсаций и пособий. При необходимости членам семей будет оказана помощь в трудоустройстве. Мы организуем шефство над детьми погибших, включая возможное содействие их принятию для обучения в учебные заведения Министерства обороны. заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов