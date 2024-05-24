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Аким Шымкента стал очередной "жертвой" мошенников

Аким Шымкента стал очередной жертвой мошенников , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 22:30 Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
Мошенники не перестают удивлять и придумывать новые схемы обмана. К примеру, в последнее время злоумышленники активно используют имена акимов, сообщает Zakon.kz.

На этот раз мошенники пишут казахстанцам от имени акима Шымкента Габита Сыздыкбекова. На своей странице в Instagram он 24 мая по этому поводу сделал заявление. 

"Дорогие друзья! В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от моего имени. Это фейк! Информация отправляются интернет-мошенниками. Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства, а также не переходить по сомнительным ссылкам", – написал аким.

Он подчеркнул, что у него есть только два официальных аккаунта в Instagram и Facebook.

"Все сообщения, я отправляю только с личного телефона и официальных аккаунтов. Если вы получили звонок или сообщение от моего имени и с моим фото, но при скрытом номере, прошу вас игнорировать. Призываю вас быть внимательными и не поддаваться на провокации. Благодарю за понимание!" – заключил Габит Сыздыкбеков.

Ранее мошенники использовали имя президента Касым-Жомарта Токаева в своих целях. Аферисты сделали рекламу с помощью фальшивой озвучки и реального выступления главы государства. 

Диана Абдуллаева
Габит Сыздыкбеков Шымкент 2024 год Онлайн-мошенничество Мошенничество
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