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В каких регионах Казахстана ожидается снег, рассказали синоптики

В каких регионах Казахстана еще будет снег, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 13:33 Фото: pexels
В РГП "Казгидромет" 24 мая рассказали, в каких регионах Казахстана в ближайшее время еще может выпасть снег, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Начальник Управления долгосрочных прогнозов погоды РГП "Казгидромет" Жулдыз Исабекова отметила, что в ближайшие дни в северных, центральных и восточных регионах Казахстана ночью температура понизится до минусовых значений, поэтому возможен переход дождя в мокрый снег.

"В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, на севере Карагандинской, Павлодарской областей ожидается переход дождя в мокрый снег. В Астане 25 мая такое тоже возможно. Но этот прогноз еще уточняется", – отметила Жулдыз Исабекова.

По ее словам, май в этом году был прохладным на большей части Казахстана и в первой, и во второй декаде. На большей части, особенно в западных и северо-западных регионах, температура была ниже нормы на 2-4 градуса, только в юго-восточных и восточных регионах температура была выше нормы.

"Это было связано с той ложбиной холода, которая была ориентирована на эти регионы. Сейчас есть надежда, что она будет смещаться в восточном направлении и покинет пределы республики. Уже в конце мая в западных регионах ожидается повышение температурного фона до +25+38°C. В последующем, к началу июня, это тепло будет постепенно распространяться на остальные регионы республики с температурой в пределах +20+28°C, на юге немного выше", – объяснила Жулдыз Исабекова.

Ранее синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане.

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