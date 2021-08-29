Китай выразил США протест из-за доклада о происхождении COVID-19

Правительство США должно перестать политизировать вопрос о происхождении коронавируса и прекратить оказывать давление на ВОЗ, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в воскресенье, 29 августа, сообщает zakon.kz.

Ван И также призвал США перестать оказывать давление на ВОЗ, а также "не подрывать совместную борьбу международного сообщества с пандемией и глобальное научное сотрудничество в поисках источника происхождения коронавируса", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19. Рассекреченная версия доклада американского разведсообщества была размещена на сайте офиса директора Национальной разведки.

При этом к единому мнению участники расследования прийти не смогли, в качестве возможных рассматриваются две версии происхождения коронавируса: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, возникший в лаборатории.

Глава МИД Китая добавил, что сейчас, прежде всего, американские власти должны оказать помощь новому политическому режиму в Афганистане, чтобы в этой стране установились общественный порядок и стабильность, и она можно скорее "вышла на путь мирного восстановления".