В Алматы автомобиль врезался в грузовик - пострадал водитель

31 августа 2021, 11:06
Фото: zakon.kz

В Алматы произошло ДТП, пострадал водитель, передает zakon.kz.

ДТП произошло по проспекту Рыскулова между улицей Казыбаева и Жансугурова. Справа у обочины стоял припаркованный грузовик Man. Водитель Toyota Camry уснул за рулем и врезался в грузовик. Следовавший за ним автомобиль Lada Niva протаранил Toyota. По словам водителя Niva, это случилось из-а того, что Camry, врезавшись в грузовик, закрутился на проезжей части.

В результате ДТП пострадал водитель Toyota Camry, от госпитализации он отказался. Пассажир, который был на заднем сиденье, не пострадал. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства произошедшего.


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