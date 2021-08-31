В Алматы автомобиль врезался в грузовик - пострадал водитель

В Алматы произошло ДТП, пострадал водитель, передает zakon.kz.

ДТП произошло по проспекту Рыскулова между улицей Казыбаева и Жансугурова. Справа у обочины стоял припаркованный грузовик Man. Водитель Toyota Camry уснул за рулем и врезался в грузовик. Следовавший за ним автомобиль Lada Niva протаранил Toyota. По словам водителя Niva, это случилось из-а того, что Camry, врезавшись в грузовик, закрутился на проезжей части.

В результате ДТП пострадал водитель Toyota Camry, от госпитализации он отказался. Пассажир, который был на заднем сиденье, не пострадал. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства произошедшего.