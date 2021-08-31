Привитых казахстанцев отслеживают через спутник - новая теория гуляет в Казнете

Казахстанцы рассылают сообщение, в котором выдвигают теории о происхождении названия вакцины "Спутник V", сообщает zakon.kz.

Автор рассылки отмечает, что название напрямую свидетельствует о том, что за получившими препарат будут следить при помощи неких спутников.

Стоит отметить, что вакцина "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19.

Название она получила в честь первого искусственного спутника Земли "Спутник-1". Его запустили в СССР 4 октября 1997 года. Буква V в названии означает слово Victory, то есть победа над вирусом, - говорится в публикации Stopfake.kz.

Кроме того, утверждение о том, что "Спутник V" содержит человеческие клетки, ложно.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин сообщал, что в самой вакцине клеточной линии нет.