Хозяину свинофермы грозит тюрьма за "порчу земли" в Актюбинской области

Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы за многомиллиардный ущерб окружающей среде. В частности, Гайка Тертеряна обвиняют в том, что он позволял складировать отходы животных в обычных траншеях, игнорируя санитарные нормы, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

О том, что на комплексе от туш свиней избавляются как придется, общественность узнала после скандала жителей ближайшего аула. Сельчане из Бестамака сняли на видео, что все отходы попросту закапывают в ямы. Кругом стояла невыносимая вонь. Люди потребовали немедленно закрыть свиноферму, - говорится в сообщении.

В итоге на место прибыла комплексная комиссия. Экологи и прокуроры удостоверились, что на предприятии грубо нарушают экологическое законодательство. Общая сумма ущерба – свыше семи миллиардов тенге. Учредителя компании взяли под арест. А работа самой фермы была парализована: по решениям судов ограничили деятельность объектов комплекса, в том числе и канализацию.

Теперь владельцу ТОО "Парижская коммуна ХХI" грозит реальный срок.

Поступило уголовное дело в отношении Тертеряна по части 1 статьи 332 "Порча земли". В связи с тем, что преступление совершено в селе Бестамак Алгинского района, дело направлено в Алгинский районный суд, - рассказала пресс-секретарь Актюбинского областного суда Гульжанар Отарбаева.