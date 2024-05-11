Ливень, гроза и шквальный ветер: синоптики рассказали о погоде на 12 мая

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по Казахстану на воскресенье, 12 мая, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

"Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут сохранять неустойчивый характер погоды на большей части РК: пройдут дожди с грозами, на западе, юго-востоке – сильные дожди, в Алматинской области в горах – сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, в центре республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юго-востоке – шквал, град, на западе, на юго-западе –пыльная буря, ночью и утром на востоке, в центре – туман". РГП "Казгидромет"

Ночью на севере, востоке Карагандинской, на востоке Акмолинской области, на западе, севере на поверхности почвы в Павлодарской области ожидаются заморозки -1-3°.

На западе, юге Карагандинской, в центре Улытауской, на юге Актюбинской и Абайской, на юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юге Костанайской, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется, в Кызылординской области в Казалинском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Река Проходная может выйти из берегов и затопить дома в Алматинской области, предупредили синоптики.

