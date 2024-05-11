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Ливень, гроза и шквальный ветер: синоптики рассказали о погоде на 12 мая

гроза, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 16:56 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по Казахстану на воскресенье, 12 мая, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.

"Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут сохранять неустойчивый характер погоды на большей части РК: пройдут дожди с грозами, на западе, юго-востоке – сильные дожди, в Алматинской области в горах – сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, в центре республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юго-востоке – шквал, град, на западе, на юго-западе –пыльная буря, ночью и утром на востоке, в центре – туман". РГП "Казгидромет"

Ночью на севере, востоке Карагандинской, на востоке Акмолинской области, на западе, севере на поверхности почвы в Павлодарской области ожидаются заморозки -1-3°.

На западе, юге Карагандинской, в центре Улытауской, на юге Актюбинской и Абайской, на юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юге Костанайской, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется, в Кызылординской области в Казалинском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Река Проходная может выйти из берегов и затопить дома в Алматинской области, предупредили синоптики.

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